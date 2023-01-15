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В ДНР сообщили о создании ВСУ с помощью США гаубичного дивизиона взамен уничтоженных

В ДНР сообщили о создании ВСУ с помощью США гаубичного дивизиона взамен уничтоженных

Решение Соединённых Штатов Америки о передаче киевскому режиму 18 САУ и специализированных грузовиков для них указывает на тот факт, что украинские ВС предпринимают попытку сформировать гаубичный дивизион для того, чтобы возместить потерю выбитых.

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