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За ночь над Россией сбили 516 украинских беспилотников

За ночь над Россией сбили 516 украинских беспилотников

За минувшую ночь с 20:00 31 августа до 8:00 1 сентября дежурные силы противовоздушной обороны сбили над российскими регионами 516 беспилотников ВСУ самолетного типа.

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