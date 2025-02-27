Театр абсурда
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Театр абсурда

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Разбор полетов в ООН: урок для Трампа и китайская пасхалка для русских

Разбор полетов в ООН: урок для Трампа и китайская пасхалка для русских

Политнавигатор Такого цирка с конями Генассамблея ООН давно не видела. Нервное ожидание итогов голосования за ставшие скандальными проекты резолюций Генассамблеи ООН, посвященные третьей годовщине начала войны на Украине завершилось еще более громким скандалом: Евроколхоз «сделал» Трампа в ООН.

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