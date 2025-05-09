80-летие Победы во Владивостоке началось с церемонии у Памятника морякам торгового флота

Транспортная группа FESCO («FESCO», «Группа», предприятие в конкуре управления госкорпорации «Росатом») возложением цветов к Памятнику морякам торгового флота открыла во Владивостоке серию мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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