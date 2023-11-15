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Военное обозрение

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В украинских медиа обсуждается вопрос о том, попытается ли армия России воспользоваться «паузой» в западном финансировании Украины

В украинских медиа обсуждается вопрос о том, попытается ли армия России воспользоваться «паузой» в западном финансировании Украины

Украинские политики и политологи негативно реагируют на принятие американской палатой представителей бюджетного законопроекта, в котором не прописана финансовая помощь Украине.

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