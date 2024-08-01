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  • Евгений Саваровский
    Копайте, копайте - вот инопланетяне прилетят и расскажут как жизнь на Земле появилась.История жизни на ...
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Проанализировав породы из ископаемого бассейна Франсвиль вблизи Габона (Африка), исследователи предполагают, что первые сложные формы жизни появились на Земле на 1,5 миллиарда лет раньше, чем считалось ранее

Проанализировав породы из ископаемого бассейна Франсвиль вблизи Габона (Африка), исследователи предполагают, что первые сложные формы жизни появились на Земле на 1,5 миллиарда лет раньше, чем считалось ранее

﻿﻿Анализируя горные породы из ископаемых бассейнов Франсвиль недалеко от Габона в Африке, исследователи показали, что первые сложные формы жизни на Земле возникли на 1,5 миллиарда лет раньше, чем считалось ранее.

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