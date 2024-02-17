Глава МИД Китая Ван И потребовал от США отменить санкции против Пекина

ТАСС/EPA/MARK R. CRISTINO Министр иностранных дел Китая Ван И во время прошедшей в немецком Мюнхене встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном потребовал отменить введенные против КНР американские санкции.
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