Почетный гражданин Солнечногорска отметил 90-летие

Почетному гражданину городского округа Солнечногорск Владимира Кривулину исполнилось 90 лет. Руководитель муниципалитета Константин Михальков совместно с председателем Совета депутатов округа Мариной Веремеенко поздравили с юбилеем Владимира Залмановича.
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