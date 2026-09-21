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Царьград

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Дожди в Крыму снизят урожай саперави в этом году

Дожди в Крыму снизят урожай саперави в этом году

В Крыму урожай саперави сократится из-за частых дождей, что может повлиять на соотношение красных и белых сортов.

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