Российские военные превратили ванну в чудо-вездеход Ирэн ОрлонскаяНа просторах современной военной техники недавно появилось новое удивительное изобретение, которое сразу же изменило правила игры на поле боя.
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