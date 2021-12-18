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  • zhanna
    Мы имеем клеточную память,для вас она не доступна.Академик Зверев п...

ВОЗ одобрила индийскую вакцину от COVID-19 COVOVAX™, изготовленную по лицензии Novavax

Биотехнологическая компания Novavax Inc, занимающаяся разработкой и коммерциализацией вакцин нового поколения и Индийский Институт сыворотки (SII), крупнейший в мире производитель вакцин по объему производства, объявили о том, что Всемирная организация здравоохранения выпустила список использования в чрезвычайных ситуациях (EUL) для NVX-CoV2373, расширив список утвержденных ВОЗ вакцин против вируса SARS-CoV-2.

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