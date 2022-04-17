На Ставрополье полицейские проводят работу с прибывшими из ДНР и ЛНР

Накануне в Ставропольский край прибыли граждане Донецкой и Луганской народных республик. Первыми на Ставрополье граждан встретили сотрудники Госавтоинспекции, которые помогли им организованно и в короткие сроки добраться до пунктов временного размещения в Новоалександровском и Александровском округах.