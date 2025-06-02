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Царьград

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  • Eduard
    И в Украину вцепились! Их граждан из Украины в гробах присылают режимы Европы упрямо уверяют,что "защищаются.Где на ..."Хватит демонизир...
  • Eduard
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Беременные в России получают 12 000 рублей на медицинские услуги

Беременные в России получают 12 000 рублей на медицинские услуги

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