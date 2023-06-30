Теперь можно обещать избирателям и новые школы, и дороги

Губернатор Тюменской области Моор снял финансовые риски для своей предвыборной программы Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал необходимость досрочной пролонгации трёхстороннего Договора с органами власти Югры и Ямала.
Губернатор Тюменской области Моор снял финансовые риски для своей предвыборной программы Губернатор Тюменской области Александр Моор прокомментировал необходимость досрочной пролонгации трёхстороннего Договора с органами власти Югры и Ямала.
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