Золотой аутфит Меган Маркл: долгожданная модная победа или очередной провал?

Про золотое платье от колумбийской марки Johanna Ortiz, в котором 16 мая сего года одиозная герцогиня Шарикова Сассекская (она же Меган Маркл) посетила премию Women of Vision Awards в Нью-Йорке, не написал только ленивый.
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