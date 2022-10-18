Всех излечит, исцелит: изделие 1Б76 «Пенициллин» на Украине

Комплекс «Пенициллин». Источник: grodno24.com «Звучащая цель» Как работает звуковая разведка артиллерийских позиций противника? Впервые о поиске вражеской артиллерии «на звук» заговорили в практической плоскости еще в 1909 году.
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