Военное обозрение

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Всех излечит, исцелит: изделие 1Б76 «Пенициллин» на Украине

Всех излечит, исцелит: изделие 1Б76 «Пенициллин» на Украине

Комплекс «Пенициллин». Источник: grodno24.com «Звучащая цель» Как работает звуковая разведка артиллерийских позиций противника? Впервые о поиске вражеской артиллерии «на звук» заговорили в практической плоскости еще в 1909 году.

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