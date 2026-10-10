Татарстан Милли музеенда «Татарстан музейлары: тарихи мирас картасы» күргәзмәсе ачыла

15 октябрьдә Татарстан Республикасы Милли музеенда «Татарстан музейлары: тарихи мирас картасы» дип аталган яңа зур күргәзмә ачыла.
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