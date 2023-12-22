Выставку «Россия» посетила семиклассница из Петербурга, мечту которой исполнил Путин

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Международную выставку «Россия» посетила тринадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга Ксения Мазнева, заветную мечту которой осуществил президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний».
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