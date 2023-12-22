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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Выставку «Россия» посетила семиклассница из Петербурга, мечту которой исполнил Путин

Выставку «Россия» посетила семиклассница из Петербурга, мечту которой исполнил Путин

МОСКВА, 22 декабря, ФедералПресс. Международную выставку «Россия» посетила тринадцатилетняя жительница Санкт-Петербурга Ксения Мазнева, заветную мечту которой осуществил президент РФ Владимир Путин в рамках акции «Елка желаний».

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