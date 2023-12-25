В Красноярске семья бесплатно каталась на такси и угрожала водителям расправой

В Красноярске задержали двоих мужчин и одну женщину, которые кошмарили таксистов. Они бесплатно катались по городу, ездили до Ачинска и обратно, а когда дело доходило до оплаты, то угрожали водителям расправой.
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