От 60% до 100% зарплаты: как самозанятым получить оплачиваемый больничный и сколько это стоит

Самозанятые россияне получили возможность официально уходить на оплачиваемый больничный. Чтобы подстраховать себя на случай болезни, плательщикам налога на профессиональный доход нужно присоединиться к новому эксперименту.
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