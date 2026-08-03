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От 60% до 100% зарплаты: как самозанятым получить оплачиваемый больничный и сколько это стоит

От 60% до 100% зарплаты: как самозанятым получить оплачиваемый больничный и сколько это стоит

Самозанятые россияне получили возможность официально уходить на оплачиваемый больничный. Чтобы подстраховать себя на случай болезни, плательщикам налога на профессиональный доход нужно присоединиться к новому эксперименту.

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