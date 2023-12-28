Жилые дома на 813 квартир в оттенках горных пород возведут в ТиНАО

Новые жилые дома планируют возвести в семи километрах от МКАД по Киевскому шоссе, фасады выполнят в оттенках горных ландшафтов: светлые и темно-серые цвета, отсылающие к вулканическим породам камней, а также терракотовый оттенок кварца и гранита.