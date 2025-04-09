"Паника у приезжих": Диаспоры не ожидали - Бастрыкин сделал мощный ход

Иван Иваныч

Пусть будут мигранты, НО......... нанимает мигранта предприниматель к себе, отслюнявь 500 тыщь в бюджет за каждого принятого, нарушил договор отслюнявть 5 лямов штрафа в бюджет. Уверен бабки все умеют считать, а когда появится прецендент, молва быстро разнесётся. А вот те из мигрантов кто не будет официально устроен тех на хер с бочки и всех праздно шатающихся сразу поубавится.