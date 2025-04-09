Борьба с мигрантами начала приносить свои плоды - спрос на "иностранных специалистов" падает. Пользователи Сети ликуют: "Паника у приезжих".
"Паника у приезжих": Диаспоры не ожидали - Бастрыкин сделал мощный ход
Комментарии
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Grandad
Диаспоры ждут, что летом Бастрыкина отправят на пенсию по возрасту. Это же не Матвиенко незаменимая.
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13 час.
Иван Иваныч
Пусть будут мигранты, НО......... нанимает мигранта предприниматель к себе, отслюнявь 500 тыщь в бюджет за каждого принятого, нарушил договор отслюнявть 5 лямов штрафа в бюджет. Уверен бабки все умеют считать, а когда появится прецендент, молва быстро разнесётся. А вот те из мигрантов кто не будет официально устроен тех на хер с бочки и всех праздно шатающихся сразу поубавится.
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13 час.
Гарибян Сусанна
Дельное предложение.
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5 час.
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