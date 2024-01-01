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«Холоп 2»: Сказка о потерянной Золушке

«Холоп 2»: Сказка о потерянной Золушке

Спустя четыре года после релиза самой кассовой российской комедии «Холоп» – снова на новогодних праздниках – выходит ее продолжение, где Гриша в исполнении Милоша Биковича отчасти сам занимается перевоспитанием новой «мажорки», которую играет Аглая Тарасова.

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