«Холоп 2»: Сказка о потерянной Золушке

Спустя четыре года после релиза самой кассовой российской комедии «Холоп» – снова на новогодних праздниках – выходит ее продолжение, где Гриша в исполнении Милоша Биковича отчасти сам занимается перевоспитанием новой «мажорки», которую играет Аглая Тарасова.