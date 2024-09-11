Чем меньше угля, тем больше угля. Инвесторы и правительства поддерживают (пока) доминирование угля в энергообеспечении человечества

Спрос на уголь в Европейском союзе должен упасть ниже 300 миллионов тонн в 2025 году, что станет свидетельством перехода на более чистые источники энергии, такую информацию опубликовало Международное энергетическое агентство, а мы подробно разобрали её ЗДЕСЬ.