Третий удар по Крымскому мосту

Британия подсчитала — потребуется 10−20 ракет Автор: Александр Ситников Руководство ГУР обещает уничтожить символ России в первом полугодии 2024 года Британское издание The Guardian опубликовало статью о возможном украинском ударе по Крымскому мосту с громким заголовком «Нет выбора».
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