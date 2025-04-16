Срочно! Такого еще не было! Взрывы в Ивановской области: ВСУ атаковали город опаснейшим дроном

Судя по материалам с места событий, целью стал город Шуя. Замеченные на видео дроны идентифицированы как неуправляемые БПЛА "Лютый", способные пролетать до 1000 километров и переносить взрывчатую нагрузку до 50 кг.
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