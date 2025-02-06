Майя Санду - о назначении нового министра энергетики

Президент Республики Молдова Майя Санду в эфире одной из передач объяснила, почему до сих пор не назначен новый министр энергетики после отставки Виктора Парликова в начале декабря 2024 года, передаёт Noi.
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