Сбер назвал регионы-лидеры по объему выдачи льготной ипотеки за год

Сбер назвал регионы-лидеры по объему выдачи льготной ипотеки за год

С февраля 2021 года по январь 2022 года Сбер выдал 169,4 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму 466,8 млрд рублей в рамках программы "Господдержка 2020".

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