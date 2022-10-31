Российских женщин не берегут: они чаще мужчин обращаются к врачам

Свердловская область является одним из наиболее "болеющих" регионов РФ — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК, проанализировав число обращений по ДМС с начала года (без учета Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга).
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