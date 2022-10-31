Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Майлз Тернер: «На месте «Лейкерс» я бы внимательно рассмотрел возможность моего обмена»

Центровой «Индианы» Майлз Тернер в интервью инсайдеру ESPN Эдриану Воджнаровски заявил, что «Лейкерс» следует внимательно рассмотреть возможность обмена с его участием, учитывая положение, в котором они находятся (1-5).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх