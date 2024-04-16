Собянин: Для студентов Бауманки построили многофункциональный комплекс

Строительство «Квантум-парка» и пяти корпусов центрального кластера скоро тоже завершится Московский государственный технический университет имени Баумана получит для улучшения своего функционирования дополнительный объект.
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