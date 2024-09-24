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Мама ничего не перепутала – в пельменях не было отравы: Детей в Красноярском крае мог убить "Варан"

Мама ничего не перепутала – в пельменях не было отравы: Детей в Красноярском крае мог убить "Варан"

Дети в Красноярском крае могли погибнуть от дихлофоса "Варан". Появилась версия, что мать погибших ничего не путала, а в пельменях не было отравы.

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