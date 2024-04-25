Билан спровоцировал слухи о романе с победительницей «Новой Фабрики звезд»

Похоже, что певец более не один. Во время гала-ужина «Премии МУЗ-ТВ 2024» возникли разговоры о возможной романтической связи между Димой Биланом и Гузель Хасановой, победительницей проекта «Новая Фабрика звезд».
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