Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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ВМФ Ирана на просторах Мирового океана - кругосветный поход

ВМФ Ирана на просторах Мирового океана - кругосветный поход

«Makran» 20 мая 2023 года корабли 86-й флотилии ВМФ Ирана (не путать с ВМС Корпуса стражей Исламской революции) в составе плавучей базы «Makran» и фрегата «Dena» вернулись в порт Бендер-Аббас после 236-дневного кругосветного похода, первого в истории иранского флота, длиною в 35,1 тысяч морских миль.

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