В аппарате Уполномоченного предпринимателям рассказали о схемах работы на маркетплейсах

Об этом в ходе семинара на тему «Схемы работы на маркетплейсах, различия, выбор подходящей модели», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, рассказал научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.