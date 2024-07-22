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III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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В аппарате Уполномоченного предпринимателям рассказали о схемах работы на маркетплейсах

Об этом в ходе семинара на тему «Схемы работы на маркетплейсах, различия, выбор подходящей модели», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей, рассказал научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.

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