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МОСИНФОРМ

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Столичные гиревики выступят на чемпионате мира в Индии в октябре

Столичные гиревики выступят на чемпионате мира в Индии в октябре

Представители московской комплексной спортивной школы «Новая Москва» выступят на чемпионате мира по гиревому спорту.

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