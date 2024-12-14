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Раз вы росли в СССР, то не пройдете этот смешной тест по самым трогательным советским мультикам на белом свете про Умку

Раз вы росли в СССР, то не пройдете этот смешной тест по самым трогательным советским мультикам на белом свете про Умку

Мультики, от который моментально теплеет на сердце. А растопит ли вашу память? Проверьте себя — занырните обратно в далекое счастливое детство! фото: мультфильм «Умка» (1969)Бывают такие страшные времени, когда до получки еще неделя, а в кармане только мятая трешка до весны и того больше вокруг мрак, дубак и контролеры.

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