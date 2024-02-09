В Суоярви водитель попался на даче взятки полицейскому

5 февраля его предположительно в пьяном виде и за рулем остановили сотрудники ГИБДД. Как рассказали в Следственном комитете Карелии, далее, опасаясь быть лишенным права управления транспортным средством и привлечения к ответственности, водитель стал настаивать на встрече с сотрудником полиции для урегулирования данного вопроса.
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