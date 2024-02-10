Главные номинанты в Зал славы рока: Шер, Оззи Осборн, Oasis, Мэрайя Кэри, Шинейд О'Коннор ( Cher, Ozzy Osbourne, Oasis, Mariah Carey, Sinéad O’Connor)

В списке номинантов Зала славы рок—н-ролла 2024 года - Шер, Оззи Осборн, Oasis, Шинейд О'Коннор, Мэрайя Кэри, Мэри Джей Блайдж, группа Дэйва Мэтьюза, Эрик Би и Раким, Foreigner, Питер Фрэмптон, Jane's Addiction, Kool & the Банда Ленни Кравица и Племя под названием Квест (Cher, Ozzy Osbourne, Oasis, Sinéad O’Connor, Mariah Carey, Mary J.
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