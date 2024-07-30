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ХРУЩЁВСКАЯ «ПЕРЕДАЧА» КРЫМА И ГОЛОСА РАЗУМА

ХРУЩЁВСКАЯ «ПЕРЕДАЧА» КРЫМА И ГОЛОСА РАЗУМА

Игорь ЛЕОНОВ   Так называемая «передача» Крымской области РСФСР в состав Украинской ССР 70 лет назад в 1954 году сопровождалась отнюдь не единогласием всех властных структур.

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Комментарии
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Sergiy Che
Да большинство населения Крыма и при Совке было всегда недовольно передачей Крыма из состава РСФСР в состав УССР (даже те кто не был великоросским патриотом просто не сильно радовались новой документации на малопонятном языке и обучению укромове в школе - оценки влияли на итоговый атестат. И просто рейтинг РСФСР был круче - сравни народный артист РСФСР или народный артист УССР - кто жил при Совке - помнит))
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3 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Сразу после передачи Тавриды Украине, всех русских руководителей заменили на украинцев. Всю недвижимость Тавриды обьявили украинской собственностью. Иными словами СВОРОВАЛИ. В Тавриде было 2/3 всех санаториев Министерства обороны СССР, множество пионерских лагерей, санаториев предприятий России...
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37 мин.

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