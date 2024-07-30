ХРУЩЁВСКАЯ «ПЕРЕДАЧА» КРЫМА И ГОЛОСА РАЗУМА

Sergiy Che

Да большинство населения Крыма и при Совке было всегда недовольно передачей Крыма из состава РСФСР в состав УССР (даже те кто не был великоросским патриотом просто не сильно радовались новой документации на малопонятном языке и обучению укромове в школе - оценки влияли на итоговый атестат. И просто рейтинг РСФСР был круче - сравни народный артист РСФСР или народный артист УССР - кто жил при Совке - помнит))