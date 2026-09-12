Глава Таганрога заявила о массированной атаке на город

© Сергей Мирный/РИА Новости ВСУ в ночь на 12 сентября массированно атаковали Ростовскую и Самарскую области.
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Наши похоже не сильно попадают по укро-дроносборке. Все больше нонов прилетает.