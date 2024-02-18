Hyundai Mufasa сильно подешевел в России. Цена 160-сильного кроссовера с 6-ступенчатым «автоматом» опустилась практически до уровня Lada Vesta Sportline

Месяц назад, в середине января, крупный дилер привез с Россию партию кроссоверов Hyundai Mufasa по цене 3,1 млн рублей, а сейчас автомобиль можно купить заметно дешевле: предложения начинаются с отметки 2,44 млн рублей.
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