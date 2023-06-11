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Актуальные вопросы краткосрочного обучения, дополнительного и профессионального образования для детей обсудили карагандинские предприниматели

Актуальные вопросы краткосрочного обучения, дополнительного и профессионального образования для детей обсудили карагандинские предприниматели

 Карагандинские предприниматели совместно с государственными органами обсудили проблемы кадров в сфере легкой промышленности на очередном заседании Совета развития человеческого капитала при Региональном Совете Палаты региона, сообщает редакция сайта ekaraganda Палата выступила с инициативой перед Управлением образования о возможности формирования целевого государственного заказа на подготовку кадров из числа работников предприятий по профессиям легкой промышленности и вынесла на обсуждение на Совете.

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