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В Татарстане в 2023 году 8 участников претендуют на грант по направлению "Агротуризм"

В Татарстане в 2023 году 8 участников претендуют на грант по направлению "Агротуризм"

Министерство сельского хозяйства России завершило прием заявок по предоставлению гранта по направлению «Агротуризм», который составляет от 3 до 10 млн рублей.

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