Для судей Петербурга закупают путевки в санатории РФ за 8 млн

Работа судьи — сложная, ответственная и нервная, требует полной самоотдачи. Чтобы сотрудники судебной системы Петербурга не болели и всегда принимали правильные решения, их необходимо вовремя отправлять на отдых, в санатории.
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