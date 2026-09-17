Волонтеры помогают быстрее пройти очередь к мощам Дмитрия Донского

Волонтеры помогают инвалидам, беременным женщинам и семьям с детьми быстрее пройти очередь к мощам Спиридона Тримифунтского и Дмитрия Донского в Москве, рассказал журналистам глава информационной службы Московской городской епархии РПЦ священник Александр Волков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- А «Надеюсь, однажды...
- А «Саддам Хусейн от...
- «Быстро опомнилис...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым