Новый автомобиль Oting Paladin придет в Россию на базе Nissan Terra с рамой от Nissan Navara и мотором от Mitsubishi

Появилась важная информация о планах Sinomach Automobile на российском автомобильном рынке. Ранее компания объявила о поставках в Россию автомобилей Nissan совместного предприятия Dongfeng Nissan, и теперь стало известно, что эти машины будут продаваться под брендом Oting.
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