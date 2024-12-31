Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Почему Элон Маск делает ставку на АдГ

Почему Элон Маск делает ставку на АдГ

GORA - Олег Ладогин   В Германии, из-за Илона Маска произошел скандал. После его поддержки в "Х" партии Альтернатива для Германии, в издании WELT, в разделе мнения, была опубликована его статья по этому поводу.

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