Почему Элон Маск делает ставку на АдГ

GORA - Олег Ладогин В Германии, из-за Илона Маска произошел скандал. После его поддержки в "Х" партии Альтернатива для Германии, в издании WELT, в разделе мнения, была опубликована его статья по этому поводу.
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