Россияне с 1 января могут подать электронное заявление на возмещение ОСАГО

Российские автовладельцы с 1 января 2025 года могут подать заявление на возмещение по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) через сайт страховщика или мобильное приложение.
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