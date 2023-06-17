У побережья Курил случилось землетрясение магнитудой 5,8

В сахалинском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук поделились информацией о том, что подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в ночь с 17 на 18 июня в акватории Охотского моря у побережья Курильских островов.
В сахалинском филиале Единой геофизической службы Российской академии наук поделились информацией о том, что подземные толчки магнитудой 5,8 были зафиксированы в ночь с 17 на 18 июня в акватории Охотского моря у побережья Курильских островов.
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